بالفيديو.. هيفاء حسين تنعي عبد الحسين عبد الرضا والدموع تملأ عينيها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت الممثلة البحرينية هيفاء حسين ، مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بتطبيق انستجرام ، نعت به النجم الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا ، الذي وافته المنية ، إثر تعرّضه لجلطة حادّة، خلال خضوعه لعملية في لندن.

وظهرت حسين وهي في حالة حزن شديدة ، قائلة : ” أحب أعظم الأجر لكم ولنا وفاة أبونا عملاق الفن الخليجي الأستاذ عبد الحسين عبد الرضا ” .

وتابعت والدموع تملأ عينيها: ” خبر مؤلم ومؤسف لأننا فقدنا أهم إسم في الوسط الفني، اعذرونا يمكن نحنا نعجز نتكلّم في هذه الحالات، لكنه شيء لا بدّ منه ، وهذه مشيئة ربّ العالمين وما نقدر نقول غير الله يرحمه، ويروح الجنة والخير والبركة في الموجودين انشالله. عظم الله أجركم مرّة ثانية “.