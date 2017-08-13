 بالفيديو.. هيفاء حسين تنعي عبد الحسين عبد الرضا والدموع تملأ عينيها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 13

    أغسطس

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بالفيديو.. هيفاء حسين تنعي عبد الحسين عبد الرضا والدموع تملأ عينيها

بالفيديو.. هيفاء حسين تنعي عبد الحسين عبد الرضا والدموع تملأ عينيها
نورة الشهري(صدى):

نشرت الممثلة البحرينية هيفاء حسين ، مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بتطبيق انستجرام ، نعت به النجم الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا ، الذي وافته المنية ، إثر تعرّضه لجلطة حادّة، خلال خضوعه لعملية في لندن.

وظهرت حسين وهي في حالة حزن شديدة ، قائلة : ” أحب أعظم الأجر لكم ولنا وفاة أبونا عملاق الفن الخليجي الأستاذ عبد الحسين عبد الرضا ” .

وتابعت والدموع تملأ عينيها: ” خبر مؤلم ومؤسف لأننا فقدنا أهم إسم في الوسط الفني، اعذرونا يمكن نحنا نعجز نتكلّم في هذه الحالات، لكنه شيء لا بدّ منه ، وهذه مشيئة ربّ العالمين وما نقدر نقول غير الله يرحمه، ويروح الجنة والخير والبركة في الموجودين انشالله. عظم الله أجركم مرّة ثانية “.


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[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 2 ساعتين

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