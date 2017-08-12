بالصور.. أودي تٌقدم أسرع سيارة تٌجارية مكشوفة بقوة 610 حصان - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تقدم أودي R8 Spyder V10 Plus ، أسرع سيارة تجارية مكشوفة في تاريخ أودي، فـ 610 حصان من القوة وسقف قابل للطي، ودفع كلي للعجلات يمكنهم تحويل تجربة الانطلاق برياضية، إلى أسرع تجربة للهواء الطلق.

التصميم الخارجي

التصميم الخارجي لأودي R8 يقدم الكثير من الاثارة والخطوط الهجومية، إلا أن هذه النسخة المكشوفة ترتقي بالإثارة لمستوى جديد.

ففي المقدمة تأتي المصابيح الجديدة العاملة بالليزر والتي يحيط بخطوطها الخارجية إضاءة الـ LED المميزة لأودي، وتنقسم المصابيح إلى قسمين يتبع خطوطهم شبكتي التهوية على جانبي المصد الأمامي، مع الزوائد الديناميكية التي تعيد توجيه الهواء لتحسن من ارتكازية السيارة.

كذلك تنساب الخطوط على الغطاء الأمامي لمساحة التخزين، وعلامة أودي التي تتصدر الواجهة، واسفلها فتحة التهوية الرئيسية التي تحمل شعار كواترو على جانبها لتؤكد على وجود نظام الدفع الكلي المتميز من أودي.

على الجانبين تظهر العجلات المعدنية الرياضية ذات التصميم المعقد الجذاب، ومن خلفها المكابح كبيرة الحجم التي تسيطر على هذا القدر الكبير من السرعة، وفتحة التهوية الجانبية التي تغذي المحرك في الخلف بالتبريد المصنعة من الكاربون فايبر، وبالطبع السقف القابل للطي من القماش الأسود.

في الخلف يأتي غطاء المحرك القوي الذي يبرز خطوط القوة وفتحات تغذية المحرك بالهواء المصنعة من الكاربون فايبر، مع الجناح الخلفي والمشتت الخلفي المصنعين من الكاربون فايبر، مع فتحات التهوية الخلفية وفتحات طرد العادم المختفية داخل المصد بحجم كبير.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة كل شيء صمم ليجعلك تستمتع بالهواء والسرعة وتعيش تجربة لا مثيل لها، بداية من عجلة القيادة المكسوة بالجلد ذات الحياكة البارزة والزر الأحمر كبير الحجم الذي يشغل المحرك، وشعار R8 في الأسفل مع بدالات نقل السرعات المعدنية.

كذلك تأتي الأزرار المعدنية في الكونسول الوسطي وفتحات التهوية المثبتة في الأبواب، ولوحة العدادات المكونة من شاشة عالية الجودة تستعرض العدادات الرياضية للسيارة، والمقاعد الرياضية التي تدعمك خلال القيادة بسرعة.

المحرك والأداء

تعمل أودي R8 V10 كما يرجح الأسم بمحرك وسطي الوضعية V10 يرسل الكثير من القوة للعجلات.

فالمحرك سعة 5.2 لتر من عائلة FSI ذو تنفس طبيعي، تصل قوته إلى 610 حصان مع عزم 560 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة ثنائي القابض إس ترونيك من 7 سرعات، يرسل بالقوة إلى العجلات الأربعة عبر نظام دفع كلي كواترو.

وهو ما يمكن R8 V10 من الوصول لسرعة 100 كم/س خلال 3.3 ثانية، ولسرعة قصوى 328 كم/س.