المالية تكشف موعد إعلان نتائج التقرير الربعي الثاني - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت وزارة المالية، اليوم السبت، أنه سيتم الإعلان عن نتائج التقرير الربعي الثاني غدًا الأحد.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لمبادرات الوزارة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي.

وكانت وزارة المالية أطلقت في ١١ مايو الماضي، تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة، متضمناً الإيرادات، والمصروفات، والعجز، والدين العام.

وقال وزير المالية محمد الجدعان؛ في مؤتمر صحفي في حينه، إن حجم الإيرادات في الربع الأول بلغ 144 مليار ريال بارتفاع 72 % عن العام الماضي، والإنفاق الحكومي 170 مليار ريال في الربع الأول، وتمّ تخصيص 40 مليار ريال لمبادرات التحول الوطني.