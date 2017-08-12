زوجة تهرب من زوجها لتعمل سائق أجرة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

رفضت زوجة أن تظل في عصمة رجل لا يقوم بالصرف عليها وعلى أولادها فقررت التمرد وأن تمارس هي عمل الرجال إلا أن الزوج اتهمها بالخروج عن طاعته.

ودافعت الزوجة ردًا على اتهامات زوجها أمام محكمة الأسرة بمحافظة الجيزة في مصر التى تتهمها بالخروج عن طاعته، مؤكدة أنها رجل المنزل وتعمل بوظيفتين إحداهما حكومية وأخرى كسائق لتتكفل بتربية 4 أولاد حتى لا يصبح مصيرهم للشارع، لرفض زوجها العمل مما دفعها للهرب من قبضته ورغبته فى إجبارها على التكفل باحتياجاته بأموالها التى تتحصل عليها بعد عناء وإقامة دعوى طلاق.

وأكدت الزوجة: ” صبرت على الظلم والقهر حتى فاض بي الكيل عندما بدأ يضربني ويعنفني ليسلب منى مصروفات مدرسة أولاده وطعامهم الذى أشقي لأتحصل عليها ليسهر بها مع أصدقائه، فكان يقضى ليله بالسهر حتى الصباح ثم يأتى لينام طوال النهار، وعندما يستيقظ يسألنى عن مصروفه، وعندها قررت ترك المنزل والهرب من جحيم العيش معه “.

وأضافت: ” بحثت عن عمل بجانب وظيفتى ولكن ما كان يعرض على معظمه فى ميعاد وظيفتى الصباحية من بائعة وغيرها من الأعمال، إلى أن أخبرتنى إحدى صديقاتى بأن والداها يملك سيارتين ” أجرة “، وإحداهما تحتاج لسائق فوافقت حتى أستطيع التكفل بأولادى، وعندما علم زوجى هددنى بالقتل واتهمنى بالتسبب بفضيحة له بسبب كسبي المال بالحلال وإصراره على رفض العمل والإنفاق على وأولاده “.

وتابعت: توجه زوجى وأقام ضدى دعوى نشوز وطاعة ليرجعنى إليه غصبا ويتركنا نموت من الجوع ويأخذ اموالى.