ميلانيا تقاضي صحفي إتهمها بمرافقتها للأثرياء قبل لقاء ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

ميلانيا تقاضي صحفي إتهمها بمرافقتها للأثرياء قبل لقاء ترامب
أعلنت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب ، عزمها على مقاضاة الصحفي ” توماس ميهلك ” ، لترويجه إشاعات أنها كانت تعمل مرافقة للأثرياء قبل لقاءها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
وكان قد نشر توماس ، 3 صفحات عن ميلانيا في مجلة “ سوزي ” السلوفينية، يعرض فيها كيف أنها، قبل أن تلتقي دونالد ترامب وتقترن به، كانت عملت “ مرافقة ترفيه ” للأثرياء في نيويورك لمن يدفع أكثر .
ومن جانبها قالت ناتاشا بيرك موزار، المحامية الخاصة بالسيدة ترامب ، في تصريحات إعلامية ، أنها لا تعلم ما إذا كانت الاخيرة ستحضر جلسة المحاكمة ، مؤكده ، أنها ليست المرة الأولى التي ترفع فيها السيدة الأولى دعوى ضد الصحافي الذي اتهمها، وأورد تفاصيل مطولة، بأنها عملت “ مرافقة ترفيه ” لمن يدفع من الرجال.
يٌشار إلى أن سيدة أمريكا الأولى سلوفينية الأصل، وكانت عملت في باريس عارضة أزياء قبل أن تصل الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي وتقيم فيها.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1831 ] نشر منذ 10 دقائق
طيب .