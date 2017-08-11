بالصور.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث تصادم قطاري الإسكندرية - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث تصادم قطاري الإسكندرية
أعلنت هيئة السكة الحديد، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، ملابسات حادث اصطدام قطارين بمنطقة خورشيد بالإسكندرية.
وقالت الهيئة: ” فى الساعه ١٤.١٥ اصطدام القطار ١٣ اكسبريس القاهرة – الاسكندريه، بمؤخرة القطار رقم ٥٧١ بورسعيد الاسكندريه بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة – الاسكندرية ” ، و ” نتيجة اصطدام القطار ١٣ بمؤخرة القطار ٥٧١، سقط جرار القطار ١٣ وعربتان من مؤخرة القطار ٥٧١، ما أسفر عن إصابة عدد من الركاب ” .
وأشار البيان، إلي تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتين والجرار.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31850 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم الميتين ويشفي المصابين ، والحمد لله على سلامة الباقين ,, آمين ,,
,, اسأل الله السلامة لنا ولكافة المسلمين ,, آمين ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16100 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يرحمهم برحمته ويشفيهم ويعافيهم