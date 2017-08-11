 بالصور.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث تصادم قطاري الإسكندرية - صحيفة صدى الالكترونية

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بالصور.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث تصادم قطاري الإسكندرية

بالصور.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث تصادم قطاري الإسكندرية
القاهرة(صدى):

أعلنت هيئة السكة الحديد، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، ملابسات حادث اصطدام قطارين بمنطقة خورشيد بالإسكندرية.

وقالت الهيئة: ” فى الساعه ١٤.١٥ اصطدام القطار ١٣ اكسبريس القاهرة – الاسكندريه، بمؤخرة القطار رقم ٥٧١ بورسعيد الاسكندريه بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة – الاسكندرية ” ، و ” نتيجة اصطدام القطار ١٣ بمؤخرة القطار ٥٧١، سقط جرار القطار ١٣ وعربتان من مؤخرة القطار ٥٧١، ما أسفر عن إصابة عدد من الركاب ” .

وأشار البيان، إلي تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتين والجرار.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 31850 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحم الميتين ويشفي المصابين ، والحمد لله على سلامة الباقين ,, آمين ,,

,, اسأل الله السلامة لنا ولكافة المسلمين ,, آمين ,,

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