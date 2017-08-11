إجراء 1700 عملية لمصابي حوادث الطرق في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ارتفع عدد المصابين بشكل كبير خلال الفترة الماضية من العام، في الطائف جراء الحوادث المرورية، وعلى إثر ذلك أجرى أطباء جراحة العظام بمجمع الملك فيصل الطبي أكثر من 1700 عملية خلال الأشهر الماضية من العام الجاري.

وهناك حالياً 13 مستشفى تتبع الشؤون الصحية بالطائف تتوزع في المدينة والمحافظات المحيطة (مستشفيات طرفية) ، بالاضافة إلى وجود سلسلة من مستشفيات القوات المسلحة ، ما يعني أن إصابات وعمليات العظام تعد في مقدمة العمليات التي تجريها المستشفيات بالمحافظة ، ويعول المختصون على نظام الرصد الآلي للمخالفات المرورية (ساهر) الذي بدأ العمل في شوارع وطرق الطائف ، وحد كثيرا من مخالفات السرعة التي تعد المسبب الرئيس للحوادث المرورية بالمحافظة.