معاقبة 33 إخوانيًا بالسجن في أحداث اقتحام منشآت شرطية بجنوب مصر - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قضت محكمة الجنايات بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، بمعاقبة 33 إخوانيًا، بالسجن بين عام و15 عاماً، في أحداث اقتحام منشآت عامة، وشرطية، كما برأت المحكمة 22 آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وعاقبت المحكمة 12 إخوانيا، بالسجن المؤبد، و10 سنوات، للمتهم الثالث عشر، في أحداث حرق كنائس ومدارس، بقسم المنيا، كما عاقبت 16 متهما إخوانيا، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهم آخر بالسجن لمدة عام، بينما برأت 5 آخرين في اقتحام قسم شرطة ديرمواس.

وقضت المحكمة بمعاقبة 3 متهمين، بالسجن لمدة 5 سنوات لكل منهم، بينما برأت 17 آخرين، لعدم كفاية الأدلة في حرق مدرعة بمركز بني مزار.