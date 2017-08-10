القوات اليمنية تتصدى لأخطر هجوم حوثي على المخا - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الشرعية اليمنية، اليوم الخميس، من احباط هجوماً عنيفاً شنه المتمردون الانقلابيون على مواقعها في مديرية المخا، شمالي محافظة تعز.

ودارت معارك عنيفة بين قوات الشرعية والانقلابيين تخللها قصف مدفعي متبادل.

وتواصلت المعارك وتبادل القصف المدفعي والصاروخي بين القوات الشرعية والمتمردين في مدرات غربي مدينة تعز، وشهدت الجهة الغربية معارك وقصف متبادل بشكل عنيف خلال الليل، فيما شن المتمردون قصفاً عنيفاً على مقر اللواء 35.

وقصف المتمردون الانقلابيون خلال ساعات الليل بشكل مكثف الجهة الشرقية من مدينة تعز، حيث دوت انفجارات عنيفة.

وشهدت منطقة الكدحة بمديرية المعافر جنوب غربي تعز معارك عنيفة بين الطرفين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين بعد معارك كر وفر.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع المتمردين غربي محافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 7 من مليشيا الحوثي وصالح.

وذكرت مصادر ميدانية أن مقاتلات التحالف شنت 5 غارات استهدفت تعزيزات ومواقع الانقلابيين في الكمب وجبل البرقة، ومناطق أخرى غربي مديرية مقبنة.

وأضافت أن جبهات القتال في مريس بالضالع وصرواح في مأرب ونهم شرقي العاصمة صنعاء، شهدت تبادلا للقصف بين القوات الشرعية والمتمردين، فيما قصفت مقاتلات التحالف مواقع الانقلابيين في صرواح ومديريتي ميدي وحرض بحجة، وبعض مناطق صعدة.