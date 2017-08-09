 " المرور " : شرط واحد لشراء أو استئجار المركبة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 9

    أغسطس

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” المرور ” : شرط واحد لشراء أو استئجار المركبة

” المرور ” : شرط واحد لشراء أو استئجار المركبة
طلال الغامدي(صدى):

أعلنت مديرية المرور، مساء اليوم الأربعاء، أنه يجب وجود حساب للمواطن والمقيم في بوابة ” أبشر ” لإرسال رمز تحقق إلى الجوال الموثق، وذلك شرطًا لشراء أو استئجار مركبة قريبًا.

ونشر المرور عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” حرصًا على حماية تعاملاتك الإلكترونية، قريبًا سيتطلب وجود حساب لك في (أبشر) لإرسال رمز تحقق إلى جوالك الموثق كشرط لشراء أو استئجار مركبة ” .

وتابع: ” منع أي شخص من شراء أو استئجار مركبة ما لم يكن مسجلًا مسبقًا ببوابة وزارة الداخلية (أبشر)  ” .

 

 


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