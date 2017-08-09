ألمانيا تحقق مع مرشحة من أصل إيراني بشأن تصريحات معادية للإسلام - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

تحقق النيابة العامة في ألمانيا، مع لالة حاجي محمد ولي، مرشحة يمينية متطرفة من أصول إيرانية للانتخابات البرلمانية بولاية زارلاند، بسبب تصريحات ” معادية للإسلام ” ، حيث وصفت الإسلام بأنه ” وباء ينتشر في ألمانيا ” ، بحسب قولها.

يذكر أن حزب ” البديل من أجل ألمانيا ” المعروف بعدائه للمهاجرين، لا يقبل أعضاء من أصول غير ألمانية، إلا أن لالة حاج محمد ولي، الإيرانية الأصل، اختيرت من ضمن ثلاثة مرشحين من أصول أجنبية قدمهم الحزب للمنافسة في الانتخابات التي ستجرى في شهر سبتمبر المقبل، بشكل استثنائي.

وجاءت لالة حاجي محمد ولي، وهي من أهالي طهران، كلاجئة إلى ألمانيا قبل 35 عاما وتم قبول طلب لجوئها عام 1988، ولم تتخذ قيادة حزب ” البديل من أجل ألمانيا ” موقفاً لحد الآن إزاء تصريحاتها.