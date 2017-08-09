أول امرأة تترأس الخطوط الجوية الإيرانية - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

أصدر وزير الطرق وهندسة المدن الإيراني ” عباس أخوندي ” ، قراراً يقضي بتعيين المهندسة الإيرانية ” فرزانه شرفبافي ” رئيسة للخطوط الجوية الإيرانية ” إيران إير” والمعروفة باسم ” هما ” لتكون أول امرأة تتولى منصباً من هذا القبيل في إيران.

وتولت شرفبافي على هذا المنصب من بعد ” فرهاد بروروش ” الذي بقي رئيساً للخطوط الجوية الإيرانية لسبع سنوات متتالية و شرفبافي تحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة الجوفضائية من جامعة شريف للعلوم التقنية، وهي من أبرز الجامعات الإيرانية والمعروفة دوليا كما تولت في وقت سابق رئاسة مركز التحقيقات التابع للخطوط الجوية الإيرانية ، وعملت أستاذة للعلوم الجوفضائية.