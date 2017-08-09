أطعمة تٌساعد في زيادة خصوبة المرأة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أكد عدد من الباحثين ، أنه من الممكن ان تٌعالج النساء اللاتي يٌعانين من مشاكل مختلفة فى التبويض والخصوبة وتحرمها من نعمة الأمومة ، نفسها بدون استخدام عقاقير ولكن بطرق طبيعية، فمن الممكن أن تعالجى نفسك بنفسك من خلال تنشيط التبويض والخصوبة بأطعمة صحية.

فهناك 6 أطعمة تساعد على تنشيط التبويض عند النساء وهى:

سمك السلمون، حيث إنه يحتوى على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية أوميجا 3 إلى تساعد على تنظيم تدفق الدم فى الأعضاء التناسلية وتعزيز الخصوبة وتنشيط التبويض.

التين، يزيد من الخصوبة وينشط التبويض فكان علاج العقم عند القدماء المصريين، حيث إنه يحتوى على نسبة كبيرة من الحديد المهم فى عملية التبويض.

المحار، يعمل على زيادة الرغبة الجنسية ويعتبر مصدر كبير للخصوبة نظراًٍ لاحتوائه على الزنك مما يزيد إنتاج البويضات.

التوت، يحتوى على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية والمواد المضادة للأكسدة أوميجا 3 التى تساعد على الحد من التلف والشيخوخة، كما أن له دور كبير فى تنشيط التبويض وزيادة الرغبة الجنسية.

الفاصوليا، تحتوى على بروتين وفيتامينات تعمل على زيادة الخصوبة والرغبة الجنسية.

الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير والقرنبيط تعمل على زيادة الخصوبة والرغبة الجنسية عند النساء.