⁠⁠⁠⁠⁠المراعي للألبان تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة للرجال - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية المراعي للألبان- عبر موقعها الإلكتروني- عن وظيفة إدارية شاغرة للرجال، بمسمى ” مدير علاقات المستثمرين ” ، وذلك للعمل بفروع الشركة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أغسطس 2017م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط

https://career012.successfactors.eu/career?company=AlMaraiP&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=%2BTqGBUbOUrIY%2Bw5pPYWKVatBmm0%3D