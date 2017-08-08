تقارير تكشف تورط قطر في نقل يهود اليمن لإسرائيل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

في إطار العلاقات القوية بين الدوحة وتل أبيب التي بدأت بعد عام من انقلاب حمد بن خليفة على والده وتسلمه زمام السلطة في الإمارة الصغيرة نقلت قطر في إحدى طائراتها 60 يهودياً يمنياً لإسرائيل في شتاء 2013.

ونقلتهم الدوحة بهدوء من اليمن بتنسيق مع تل أبيب، في وقت عانى يهود اليمن من تهجير قسري نفذته ميليشيات الحوثي الطائفية المدعومة من إيران في الأعوام الأخيرة في شمال البلاد.

وجاءت عملية نقل اليهود اليمنيين إلى تل أبيب برعاية حكومة الاحتلال ،ورغم الفارق الزمني بين نقل قطر لليهود اليمنيين إلى إسرائيل وفضيحة ترحيل يهود “ الفلاشا ” عبر السودان التي هزت الخرطوم، تبقى العمليتان في إطار واحد ومتشابهتين في الخطوط العريضة كما يراهما مراقبون.

وبينت تقارير إسرائيلية وصول مجموعة من اليهود المتبقين في اليمن إلى إسرائيل في عملية سرية، وقالت الوكالة اليهودية إنها نفذت عملية سرية معقدة لإعادة 19 يهودياً يمنياً إلى إسرائيل، بحسب موقع BBC .

ويعتقد وجود أعداد يسيرة من اليهود في اليمن من بينهم أشخاص يرفضون الهجرة إلى إسرائيل، وتبقى أعدادهم غير دقيقة ومتضاربة.

ولم تقف الاتصالات القطرية بالحكومة منذ افتتاح مركز إسرائيلي “تجاري” في الدوحة، وفي ظل “تكتم حكومي” زار شمعون بيريز الدوحة عام 1996 كأول مسؤول إسرائيلي يزور الدوحة.