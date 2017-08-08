شبح الإفلاس يطارد البنوك القطرية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى أن البنوك القطرية تواجه وضعا متدهورا بسبب استمرار مقاطعة الدول الداعية لمحكافحة الإرهاب بقيادة المملكة للمطالبة بتوقف الدوحة عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية.

وبحسب موقع CNBC، الإخبارى الأمريكى، اليوم الثلاثاء، فإن خدمة موديز للمستثمرين خفضت التصنيف الائتمانى للنظام المصرفى فى قطر إلى سلبى بدلا من مستقر، يأتى ذلك بعد مرور أكثر من شهرين على المقاطعة العربية للدولة النفطية الصغيرة، واستمرار عنادها ضد جيرانها العرب.

وأشارت موديز، إلى ضعف الأوضاع واستمرار الضغوط التمويلية على البنوك القطرية. وقالت فى بيان صحفى إن إمكانية نزاع إقليمى طويل قد يدفع بفرار بعض الودائع الأجنبية إلى الخارج وغيرها من التمويلات الخارجية الأخرى.