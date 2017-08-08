" العدل " تُحذر مأذوني الأنكحة من مطالبة أهل العرسان بمبالغ مالية - صحيفة صدى الالكترونية

” العدل ” تُحذر مأذوني الأنكحة من مطالبة أهل العرسان بمبالغ مالية
كشفت وزارةُ العدل، ممثلة بإحدى المحاكم في منطقة مكة المكرمة، عن ورود عدد من البلاغات من قِبل طالبي عقود الزواج، بقيام بعض مأذوني الأنكحة بتلك المحافظة بطلب مبلغ مالي معيّن أثناء إجراء العقد، أو قيام المأذون بإرسال رقم حسابه البنكي لطالب العقد، من أجل التحويل البنكي.
وأوضحت العدل، في خطاب، أن جميع المأذونين الشرعيين المعتمدين من قبلها محتسبون، ولا يتقاضون أي مبالغ.
وطالبت الوزارة أي شخص لديه أية ملاحظة على مأذون مراجعة قاضي المحكمة؛ حتى يتم مباشرة الأمر واتخاذ اللازم حيال الواقعة.
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10126 ] نشر منذ 19 دقيقة
والله عندنا ياخذون ٥٠٠ريال مقابل العقد
الرعد[ عدد التعليقات: 852 ] نشر منذ 13 دقيقة
المبلغ غير الزامي لو ماعطيه مايشرط -لكن يلمح لك يقول اجيك البيت والساعه كم ولا ع كيفك-يعني خدمات استثنائيه ولا هم مايروحون البيوت عندهم بالمكتب والبعض الله يجزاه بالخير محتسب في البيت او المكتب ولكن قليل ماهم-
ابو وليد[ عدد التعليقات: 404 ] نشر منذ 11 دقيقة
كلهم ياخذون