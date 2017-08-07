صحيفة إيرانية: حكومة روحاني طبعت نقودا بقيمة 2,4 مليار دولار - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

طبعت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني حوالي 84 مليار تومان، أي ما يعادل 2.4 مليار دولار تقريباً، دون وجود رصيد مقابلها، بحسب ما كشفت عنه صحيفة ” كيهان ” الحكومية الإيرانية المقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر السبت، إن المصرف المركزي خلال حكومة روحاني حطم الرقم القياسي في عدم الانضباط، حيث سادت الفوضى المالية أكثر من حكومة سلفه أحمدي نجاد، مشيرة إلى أنه بالرغم من الانتقادات الساخرة التي يوجهها مسؤولو هذه الحكومة للحكومة السابقة بموضوع الطبع العشوائي للنقود، فقد قامت الحكومة الحالية نفسها بأسوأ من ذلك بكثير.

ونقلت ” كيهان ” عن مصادر حكومية أن إحصائيات المصرف المركزي تفيد بأنه خلال 44 شهرا من ولاية روحاني الأولى (من أواسط أغسطس 2013 إلى أواسط مارس 2015) تم طبع 84 مليار تومان (مايقارب 2.4 ملياردولار) وهذا ما يعني أن حكومة روحاني طبعت النقود من دون رصيد خلال 44 شهرا أكثر من كل 8 سنوات حكم حكومة أحمدي نجاد.

يذكر أن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني كان قد وافق في فبراير الماضي، على طرح سندات مالية بقيمة 4.5 مليار دولار لسد العجز في الموازنة العامة الإيرانية، وفوض البرلمان، وزارة النفط الإيرانية بطرح سندات مقومة بالريال والعملة الصعبة بقيمة تصل إلى 4.5 مليار دولار.

ولم تشهد إيران أي إصدارات سندات مالية منذ نهاية حكم الشاه في أواخر عام 1979، لكنها اتخذت هذه الخطوة الجديدة في إطار استقطاب الاستثمارات الأجنبية عقب البدء بتنفيذ الخطة الشاملة المشتركة للاتفاق النووي في بداية 2016.