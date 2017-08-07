صحة عسير تخصص 90 مركزًا للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية للحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

ضمن حملة وزارة الصحة ” لا حج بلا تطعيم ” التي تهدف إلي رفع معدلات التغطية باللقاحات الخاصة بموسم الحج وبالتالي التقليل من احتمالات الإصابة بالأمراض المعدية ومضاعفاتها.

وضمن هذا الأطار حددت إدارة الصحة العامة بصحة منطقة عسير (90) مركزاً لتقديم خدمة تطعيم الحجاج لهذا العام 1438هـ وهذه المراكز موزعة على محافظات ومراكز منطقة عسير ففي بللحمر (3) مراكز هي صبح، وبهوان، وحبكان ، وفي بللسمر مركز الرعاية ببللسمر وفي تنومه ( 3 ) مراكز هي سبت تنومه ، وسهل تنومه ، ومنصبه وفي النماص (5) مراكز وهي مستشفى النماص ومركز نشيان ، ومركز النماص ، ومركز حلباء ومركز فرعة سلمان .

أما المجاردة فيتم التطعيم من خلال (3) مراكز هي المجاردة ، وأحد تربان ، وعبس ، وفي البرك ( 3 ) مراكز هي البرك والصوالحة والفيض وفي القحمة مركزين هما القحمة والحريضة وفي بارق ( 3 ) مراكز وهي بارق وثلوث المنظر وجمعة ربيعة وفي محايل ( 8 ) مراكز هي مستشفى محايل ، مركز الضرس ، ومحايل ، والريش ، وترقش ، وبحر بوسكينه ، وقنا ، وآل ختارش .

أما في رجال المع فيتم التطعيم من خلال ( 7 ) مراكز هي مستشفى رجال المع ومراكز الجرف والحبيل والبتيله وثلوث ريم و الشعبين ومركز رقم (8 ) وفي أبها يتم التطعيم من خلال ( 28 ) مركز صحي هي العزيزية ، وحي الموظفين ، ومدينة سلطان ، والنميص ، والمنهل ، ووسط البلد ، وذره ، والمحالة ، العرين ، وبني مالك ، والمسقي ، والملاحة ، وردوم ، وطبب ، والقابل والمنسك ، وآل سرحان ، والغيناء ، ومربه السفلي والجهيفه والسودة ، وفي خميس مشيط ، يتم التطعيم من خلال ( 7 ) مراكز هي تندحة ، وحي الضباط ، والصناعية ، وحي الخميس ، وأم سرار ، وشمال المطار ، وشباعه وفي أحد رفيدة يتم التطعيم من خلال ( 4 ) مراكز هي مركز أحد رفيدة ، والواديين ، وشعف جارمة وعرق بالحناء وفي وادي بن هشبل يتم من خلال ( 4 ) مراكز هي وادي بن هشبل ، وخيبر الجنوب ، يعرى ، والحيمة وفي المضة من خلال ( 5 ) مراكز هي المضه ، وطريب ، والعرين ، والخنقة ، الغرس وفي سراة عبيدة من خلال ( 4 ) مراكز هي سراة عبيدة والعرقين والجوة والعسران وفي الفرشة من خلال مركز الفرشة وفي الحرجة من خلال مركز صحي قطاع الحرجة وراحة سنحان والفيض والحرجة وفي ظهران الجنوب من خلال ( 3 ) مراكز هي مركز ظهران الجنوب والغايل والغيل.