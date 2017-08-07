حيوان المدرع يصيب رجلا برصاصة في وجهه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

شهدت ولاية تكساس الأمريكية ، حادث مؤسف ، حيث أٌصيب بجروح خطيرة في الوجه، بعد أن أطلق النار على حيوان المدرع من مسدسه، وارتدت الرصاصة من درع الحيوان القاسي إلى وجهه.

وتعود الواقعة ، عندما كان رصد الرجل حيوان المدرع داخل ممتلكاته ، فخرج من منزله وسارع إلى إطلاق النار عليه ، حيث سارع إلى حمل مسدسه، وأطلق النار 3 مرات باتجاه الحيوان ، فيما أرتدت رصاصة واحدة من قشرة المدرع القاسية، ثم أصابت وجه الرجل.

يٌشار إلى أنه يوجد ما يقرب من 20 نوعاً من حيوان المدرع، ولكن النوع ذي التسعة نطاقات الوحيد الموجود في الولايات المتحدة وباقي الأنواع منتشرة في أمريكا الجنوبية، ولدى حيوان المدرع لوحات علي جسده تشبه الدروع تغطي كل جسمه.

وحيوان المدرع هو من الثدييات الوحيدة التي تمتلك قشرة صلبة كهذه، ويطلق على حيوان المدرع اسم أرماديلو وهي كلمة إسبانية تعني مدرعة صغيرة.