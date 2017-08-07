بالفيديو.. لحظة اعتداء لاعبي وإداريي الفيصلي على حكم نهائي البطولة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لحظة اعتداء لاعبي وإداريي نادي الفيصلي الأردني على الحكم المصري إبراهيم نور الدين بعد نهاية المباراة النهائية للبطولة العربية أمام الترجي التونسي.

وتوج الترجي التونسي بلقب البطولة العربية، بعد فوزه في المباراة النهائية التي امتدت لشوطين إضافيين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس الأحد باستاد الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.

وأظهر الفيديو، أحداثا مؤسفة من لاعبي وإداريي الفيصلي الأردني اعتراضا على الهدف الثالث الذي أحرزه الترجي التونسي في الشوط الإضافي الأول، واستمر الضرب ومحاولة التنكيل بالحكم بعد انتهاء المباراة في مشهد سيئ رياضياً، وأدت هذه السلوكيات إلى تأجيل مراسم التتويج بالبطولة.

وكانت المباراة بين الفريقين تشير إلى التعادل بهدفين لكل منهما، قبل أن يحرز الترجي الهدف الثالث ليعترض لاعبو الفيصلي؛ بحجة أن أحد زملائهم كان مصابا ولم يكن ينبغي استئناف اللعب، وقاموا بدفع الحكم قبل أن ينزل أحد الإداريين ويعتدي على الحكم بدوره.

وقام جمهور فريق الفيصلي هو أيضاً بأعمال شغب؛ اعتراضاً على قرار حكم المباراة باحتساب هدف الترجي الثالث، وقاموا بتخريب المدرجات وتكسير المقاعد وإلقائها في أرضية الملعب.