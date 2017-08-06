غدًا.. ملتقى " شبابنا غالي " يختتم فعالياته بالعقيق - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تختتم غدًا فعاليات ملتقى ” شبابنا غالي ” ، الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة العقيق، وذلك بحديقة الشباب بجوار المحافظة.

ويتخلل حفل الختام إقامة العديد من الفقرات المنوعة التي تشمل العروض المسرحية والمسابقات، واللقاءات، بالإضافة إلى سحوبات على جوائز مادية وهدايا قيمة للحضور.

وبين رئيس المكتب التعاوني بالعقيق علي بن عوضه مديس بأن الملتقى الذي أستمر لمدة خمسة أيام أستهدف الشباب، وتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والمسابقات والألعاب الترفيهية، كما سيشهد حفل الختام تكريم الإدارات الحكومية، ورجال الأعمال، والمؤسسات المشاركين بالملتقى.