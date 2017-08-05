محافظ وادي الدواسر يدشن برنامج " بوصلة الشراكة المجتمعية " - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

دشن محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، مؤخراً بمستشفى المحافظة العام، المرحلة الأولى من برنامج ” بوصلة الشراكة المجتمعية ” الذي يُعد من البرامج التطويرية الحديثة لخطة المستشفى ، المتمشي مع الخطة الإستراتيجية المستجدة لوزارة الصحة لدعم وتحقيق رؤية المملكة 2030، سعياً إلى إرضاء المستفيد من الخدمات الصحية ، وتوفير روح الشراكة بالتكامل الاجتماعي مع بعض القطاعات.

وأفاد مدير إدارة القطاع الصحي بالمحافظة الأخصائي حسن بن محمد آل عشوان، أن البرنامج يعمل مع مختلف القطاعات الحكومية الخاصة والمؤسسات غير الربحية والأفراد، مشيراً إلى أن المستشفى وقع أكثر من 20 شراكة تضمن بإذن الله تحقيق طموح المواطن.