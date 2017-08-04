⁠⁠⁠بالصور.. صلاة الميت على شهيد الوطن الرقيب فهد الذيابي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أدت جموع المصلين بمحافظة المويه، صلاة الميت اليوم الجمعة على شهيد الواجب الرقيب فهد بن عبد الله الذيابي، أحد منسوبي القوات المسلحة، والذي استشهد في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين محافظ المويه، قباس بن وصل الله الحارثي، ونقل تعازي القيادة لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما عَبَّرَ ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة؛ دفاعًا عن الدين والوطن، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.