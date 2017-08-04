بالفيديو.. إمارة الحدود الشمالية و " التعليم العالي " تلاحقان أستاذة " السرطان " اللبنانية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم، بتشكيل لجنة عاجلة من جامعة الحدود الشمالية، لبحث قضية التعاقد مع منى بعلبكي والرفع بالنتيجة خلال أسبوع.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، جاء توجيه معالي وزير التعليم لمدير جامعة الحدود الشمالية ‏بعد نشر وتداول بعض الأنباء عن قيامها بمخالفات في بلدها.

كما وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمتابعة عاجلة لما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعية، وأمر مديرَ جامعة الحدود الشمالية برفع تقرير عاجل يوضح كافة تفاصيل الموضوع، وآلية التعاقد مع الأستاذة الجامعية.

وأكدت المصادر لـ ” صدي ” ، أن جامعة الحدود الشمالية، ستراجع الملف الخاص بتوظيف ” بعلبكي ” والتعاقد معها، وكافة المعلومات المتداولة حول اتهامها ببيع أدوية علاج سرطان فاسدة؛ مما تسبب بوفاة عددٍ من المرضى في بلدها بلبنان، ووجود اسمها على لائحة الاتهامات المتداولة حول القضية في لبنان.

وكان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” دشنوا هاشتاقًا بعنوان: #القبض_علي_دكتورة_الإجرام مطلب، وتصدر الهشتاق قائمة الأعلى تداولاً.

ووضع المغردون مقطع فيديو قناة ” الجديد ” اللبنانية، يتناول قصة اتهام أستاذة الصيدلة ” بعلبكي ” بالتلاعب في ملف أدوية السرطان، واستبدال أدوية علاج السرطان بأدوية أخرى منتهية الصلاحية؛ مِمَّا أدى إلى وفاة عددٍ من المرضى.

للتفاصيل أمير الحدود الشمالية يطلب تقريراً حول التعاقد مع أستاذة الجامعة اللبنانية