أمير الحدود الشمالية يطلب تقريراً حول التعاقد مع أستاذة الجامعة اللبنانية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبر تعاقد جامعة الحدود الشمالية مع أستاذة جامعية متهمة بمخالفات في بلدها، بتعليقات ساخرة وناقده.

ووجّه أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمتابعة عاجلة لما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعية، وأمر مديرَ جامعة الحدود الشمالية برفع تقرير عاجل يوضح كافة تفاصيل الموضوع، وآلية التعاقد مع الأستاذة الجامعية.

وقال أمير المنطقة: حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، أولت التعليم في المملكة عناية خاصة جعلها تتبوأ المكانة المرموقة بين الأمم؛ إذ طورت استراتيجيات التعليم وهيأت المرافق لينهل الطلاب والطالبات العلم من هذه الصروح الحضارية.

وأكد ضرورة تضافر الجهود لمنع أي اختراق للتعليم الجامعي الذي يشكل المخزون الحقيقي للأمم في حضارتها ورقيها، ويعكس مدى التطور الذي تعيشه في المجالات كافة.