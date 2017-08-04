" يويفا " يعلن قرعة الدوري الأوروبي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أسفرت قرعة الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي أعلنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن مهمة سهلة لميلان الإيطالي، حيث أوقعته في مواجهة شكينديجا المقدوني.

وكان ميلان، المدعوم بشكل كبير من خلال ملاكه الجدد الصينيين، قد صعد إلى الدور التمهيدي بالفوز في التصفيات على كرايوفا الروماني، ويعد مرشحا قويا للتأهل إلى دور المجموعات ببطولة الموسم الجديد.

ومن أبرز المواجهات التي أسفرت عنها القرعة اليوم، لقاء باناثينايكوس اليوناني مع أتلتيك بيلباو الإسباني، وإيفرتون الإنجليزي مع هايدوك سبليت الكرواتي.

ويشهد الدور التمهيدي أيضا، لقاء فاردار المقدوني مع فنربخشه التركي، وأياكس الهولندي مع روزنبورج النرويجي، وأوسجيك الكرواتي مع أوستريا فيينا النمساوي، وسرفينا زفيزدا الصربي مع كراسنودارالروسي.

وتقام مباريات الذهاب والغياب للدور التمهيدي في 17 و24 أغسطس الجاري، على الترتيب.

ويتأهل 22 فريقا من الدور التمهيدي إلى دور المجموعات الذي تسحب قرعته خلال حفل اليويفا المقرر في موناكو.

وتضم قرعة دور المجموعات 16 فريقا تأهلوا مباشرة إلى الدوري الأوروبي، إلى جانب عشرة فرق خاسرة في تصفيات دوري أبطال أوروبا.