⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. العثور على بقايا 25 حمارًا مذبوحًا داخل مخزن بمدينة مصرية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ضبطت أجهزة الطب البيطري، والتموين، والشرطة في محافظة القليوبية المصرية، رؤوس وبقايا 25 حمارًا مذبوحًا داخل أحد المخازن بمنطقة أبو زعبل، وأخطرت الأجهزة المعنية، وتحرير محضر رسمى والتحفظ على رؤوس وبقايا الحمير، وإحالة مسئول المخزن للنيابة التى تولت التحقيق.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة شنها طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، يرافقه حسن عادل، مدير الإشغالات بمجلس المدينة بمنطقة أبو زعبل، واكتشفت الحملة سيارات محملة بحمير حية لذبحها داخل المخزن، وعُثِرَ على عدد كبير من الحمير مذبوحة ومسلوخة، وأخرى حية، وعدد من جلود الحمير بالمكان.