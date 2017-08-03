⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. العثور على بقايا 25 حمارًا مذبوحًا داخل مخزن بمدينة مصرية - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. العثور على بقايا 25 حمارًا مذبوحًا داخل مخزن بمدينة مصرية
ضبطت أجهزة الطب البيطري، والتموين، والشرطة في محافظة القليوبية المصرية، رؤوس وبقايا 25 حمارًا مذبوحًا داخل أحد المخازن بمنطقة أبو زعبل، وأخطرت الأجهزة المعنية، وتحرير محضر رسمى والتحفظ على رؤوس وبقايا الحمير، وإحالة مسئول المخزن للنيابة التى تولت التحقيق.
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة شنها طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، يرافقه حسن عادل، مدير الإشغالات بمجلس المدينة بمنطقة أبو زعبل، واكتشفت الحملة سيارات محملة بحمير حية لذبحها داخل المخزن، وعُثِرَ على عدد كبير من الحمير مذبوحة ومسلوخة، وأخرى حية، وعدد من جلود الحمير بالمكان.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31254 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يقرفكم ,,
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 9929 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمار في مصر مضطهد ✋
ننادي حقوق الحيوان بالنظر في موضوع الحمير المصريه 😡
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 9929 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمار في مصر مضطهد ✋
ننادي حقوق الحيوان بالنظر في موضوع الحمير المصريه 😡
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 9929 ] نشر منذ 4 ساعات
المصيبه مصر
عندهم 👈[الجاموسه]من فصيلة الابقار
هذه من كبرها تظل في الملحمه اسبوع ماتخلص
.وهم بلد فقير لايستهلكون اللحوم بكثره
.وش تبون في الحمار اللي مافيه الا عظام 🤔من الكد والشقى 😣
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 757 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يستر على العالم اللي راحت وشبعت من الكباب
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 4 ساعات
للكوارع والفته بالخل والثوم .😂😂.
الله يديم علينا نعمته .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13744 ] نشر منذ 3 ساعات
😷
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 3 ساعات
ملوخيه بالحمير هههه شكلهم مخبين الروس يبغونها هي والارجل يبغونها مرقه وكوارع بس طبوا عليهم بالعافيه يمعلم هههه
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 3 ساعات
لا يزعلون علينا الاخوه المصريين من التعليق والمزح تروا عندنا خير ههههههه
براغى[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا خبر ابيض ..كده ممكن اكون اكلت حمار الا ربع
براغى[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 2 ساعتين
عموما فى مصر او اى مكان الافضل الذهاب لمطاعم كبيرة سمعتها معروفة حتى لو غالية شويه ..فى الاكل الواحد مش لازم يسترخص ويروح لمطاعم رخيصة الا اذا كان الاكل فيها معروف المصدر
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31254 ] نشر منذ 2 ساعتين
افحص يا براغي وتعالج ،،،
,, لاتنهق بعد يومين وقتها نسفرك لقطر ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه يا اخ براغي زين إنَك ما كلته كامل .😅😅😅.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه جبتها يا ابو محمد .😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂.
إسمع كلام ابو محمد يا اخ براغي و افحص .
.
ترانا نمزح معك ياخوي براغي لا تواخذنا .😅.
وهذي الورده 🌹لك .
براغى[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 11 دقيقة
مقبولة منك حبيبي ..خلاص نسوى شوية تحاليل
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 2 دقيقتين
تسلم اخوي براغي إنت كنت تمزح وحِِنا مزحنا مَعَك .
ما عليك إلا الصحه والعافيه وإترك عنك التحاليل .😄
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31254 ] نشر منذ 1 دقيقة
مزوح تجي وتروح يااخ براغي ..