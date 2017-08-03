 ⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. العثور على بقايا 25 حمارًا مذبوحًا داخل مخزن بمدينة مصرية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 3

    أغسطس

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  3. ⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. العثور على بقايا 25 حمارًا مذبوحًا داخل مخزن بمدينة مصرية

⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. العثور على بقايا 25 حمارًا مذبوحًا داخل مخزن بمدينة مصرية

⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. العثور على بقايا 25 حمارًا مذبوحًا داخل مخزن بمدينة مصرية
القاهرة(صدى):

ضبطت أجهزة الطب البيطري، والتموين، والشرطة في محافظة القليوبية المصرية، رؤوس وبقايا 25 حمارًا مذبوحًا داخل أحد المخازن بمنطقة أبو زعبل، وأخطرت الأجهزة المعنية، وتحرير محضر رسمى والتحفظ على رؤوس وبقايا الحمير، وإحالة مسئول المخزن للنيابة التى تولت التحقيق.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة شنها طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، يرافقه حسن عادل، مدير الإشغالات بمجلس المدينة بمنطقة أبو زعبل، واكتشفت الحملة سيارات محملة بحمير حية لذبحها داخل المخزن، وعُثِرَ على عدد كبير من الحمير مذبوحة ومسلوخة، وأخرى حية، وعدد من جلود الحمير بالمكان.

 

 


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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 31254 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يقرفكم ,,

[ عدد التعليقات: 9929 ] نشر منذ 4 ساعات

المصيبه مصر
عندهم 👈[الجاموسه]من فصيلة الابقار
هذه من كبرها تظل في الملحمه اسبوع ماتخلص
.وهم بلد فقير لايستهلكون اللحوم بكثره
.وش تبون في الحمار اللي مافيه الا عظام 🤔من الكد والشقى 😣

[ عدد التعليقات: 757 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يستر على العالم اللي راحت وشبعت من الكباب

[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 4 ساعات

للكوارع والفته بالخل والثوم .😂😂.
الله يديم علينا نعمته .

[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 3 ساعات

ملوخيه بالحمير هههه شكلهم مخبين الروس يبغونها هي والارجل يبغونها مرقه وكوارع بس طبوا عليهم بالعافيه يمعلم هههه

[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 3 ساعات

لا يزعلون علينا الاخوه المصريين من التعليق والمزح تروا عندنا خير ههههههه

[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا خبر ابيض ..كده ممكن اكون اكلت حمار الا ربع

[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 2 ساعتين

عموما فى مصر او اى مكان الافضل الذهاب لمطاعم كبيرة سمعتها معروفة حتى لو غالية شويه ..فى الاكل الواحد مش لازم يسترخص ويروح لمطاعم رخيصة الا اذا كان الاكل فيها معروف المصدر

[ عدد التعليقات: 31254 ] نشر منذ 2 ساعتين

افحص يا براغي وتعالج ،،،

,, لاتنهق بعد يومين وقتها نسفرك لقطر ,,

[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههه يا اخ براغي زين إنَك ما كلته كامل .😅😅😅.

[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههه جبتها يا ابو محمد .😂😂😂🤣🤣🤣😂😂😂.
إسمع كلام ابو محمد يا اخ براغي و افحص .
.
ترانا نمزح معك ياخوي براغي لا تواخذنا .😅.
وهذي الورده 🌹لك .

[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 11 دقيقة

مقبولة منك حبيبي ..خلاص نسوى شوية تحاليل

[ عدد التعليقات: 1453 ] نشر منذ 2 دقيقتين

تسلم اخوي براغي إنت كنت تمزح وحِِنا مزحنا مَعَك .
ما عليك إلا الصحه والعافيه وإترك عنك التحاليل .😄

[ عدد التعليقات: 31254 ] نشر منذ 1 دقيقة

مزوح تجي وتروح يااخ براغي ..

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