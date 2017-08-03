بلدية العزيزية تغلق مطبخ عشوائي بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

أغلقت بلدية العزيزيه الفرعية بمكة المكرمه أمس مطبخا شهيرا في مخطط ستر اللحياني بعد ضبط العديد من المخالفات الصحية والمواد الغذائية غير الصالحة وتدني مستوى الاشتراطات الصحية ، ومجموعة من العمال المخالفون الذين يمارسون الطبخ وإعداد الاطعمة في ظروف غير صحية .

وقال المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي رئيس بلدية العزيزية إن البلديه تكثف نشاطها الرقابي خلال هذه الايام استعدادا لموسم الحج ، ولتهيئة الاجواء الصحية لضيوف الرحمن وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم ، وأشار الى إن البلدية شكلت فريقا يضم عدد من المراقبين ذوي الخبرة العالية في الاعمال الميدانيه بمشاركة كلا من مدير إدارة الخدمات محمد المعطاني ورئيس قسم الغداء والصحه العامه فيصل المسعودي ورئيس قسم النظافة والوقاية الصحية خالد المطرفي والمشرف الميداني محمد الصليمي ومندوبي الإدارة العامة للنظافة ، وتم ضبط الموقع المخالف أثناء الجولات الميدانية ، حيث تم رصد عدد من الخالفات الصحية بداخله وضبط كميات كبيره من الاطعمه الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك والتي كانت مجهزة للبيع والتسويق ، وعلى الفور تم مصادرتها وإتلافها بسبب سوء التخزين .

وقد بلغت كمية المصادرات (75) كيس رز وزن 45 كيلو ، و(10) اكياس بطاطس وزن ٢٥ كيلو ، و(50) كيس عدس وزن ٢٠ كيلو ، و(5) اكياس ثوم وزن ١٠ كيلو ، و(50)كيلو خضروات و(3) مواقد نار ، وتم اتلافها على الفور بالطرق الصحية المتبعة .

وأكد الحربي بان البلديه لا تألو جهدا في متابعة جميع الاحياء والاسواق والمحلات الغذائيه والتجاريه الواقعة في نطاقها ، وإزالة كل ما يمكن ان يشكل خطرا على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام ، لافتاً الى إن البلدية تقوم بتكثيف أنشطتها الرقابية خلال هذه الأيام التي تستقبل فيها مكة المكرمة ضيوف الرحمن بأعداد كبيرة .