رئيس النقل العام يكشف مستجدات مشروع ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أن مشروع ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر ” الجسر البري ” قيّد الدراسة حاليا وفي مراحله النهائية.

وأضاف الرميح، في لقاء جمعه بأمير منطقة تبوك فهد بن سلطان أمس الأربعاء، أن هناك مشاريع أخرى للنقل العام في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام في مراحلها النهائية هي الأخرى.

وأوضح أن هيئة النقل العام تعمل على تخصيص مشاريع السكك الحديدية في مجالات الإنشاء والصيانة والتشغيل، وستعقد ورش عمل خلال الشهرين المقبلين للقطاعين الخاص المحلي والدولي المهتمين بطرح هذه المشاريع الاستثمارية.