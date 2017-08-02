أمريكا تسعى لشراء طائرة رئاسية من شركة طيران روسية مفلسة - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

يقترب سلاح الجو الأمريكى من شراء طائرتى ” بوينج 747 ” من مصدر غير متوقع هو شركة طيران روسية مفلسة، وذلك من أجل تحويلهما إلى طائرتى ” إير فورس وان ” لخدمة الرئيس الأمريكي.

ويمكن لعملية البيع هذه إن تمت أن توفر الملايين على سلاح الجو الأمريكي، وتأتى الصفقة بعد تصريح الرئيس دونالد ترامب فى ديسمبر الماضى أن تكاليف استبدال طائرتى ” إير فورس وان ” المخصصتين للرئيس الأمريكى بأخرى جديدة ” سخيفة “.

وقال مصدر قريب من الصفقة لفرانس برس، لم يكشف عن هويته، إن شركة بوينغ سوف تبيع طائرتين من طراز ” 747-8 أس ” إلى سلاح الجو الأمريكي.

ويتكون أسطول ” إير فورس وان ” من طائرتين، واحدة لاستخدام الرئيس وأخرى احتياطية.

وكانت شركة الطيران الروسية ” ترانس إيرو ” قد طلبت الطائرتين فى بداية عام 2013 إلا أنها أفلست عام 2015.