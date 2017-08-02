 أمريكا تسعى لشراء طائرة رئاسية من شركة طيران روسية مفلسة - صحيفة صدى الالكترونية

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أمريكا تسعى لشراء طائرة رئاسية من شركة طيران روسية مفلسة

أمريكا تسعى لشراء طائرة رئاسية من شركة طيران روسية مفلسة
واشنطن(صدى):

يقترب سلاح الجو الأمريكى من شراء طائرتى ” بوينج 747 ” من مصدر غير متوقع هو شركة طيران روسية مفلسة، وذلك من أجل تحويلهما إلى طائرتى ” إير فورس وان ” لخدمة الرئيس الأمريكي.
ويمكن لعملية البيع هذه إن تمت أن توفر الملايين على سلاح الجو الأمريكي، وتأتى الصفقة بعد تصريح الرئيس دونالد ترامب فى ديسمبر الماضى أن تكاليف استبدال طائرتى ” إير فورس وان ” المخصصتين للرئيس الأمريكى بأخرى جديدة ” سخيفة “.
وقال مصدر قريب من الصفقة لفرانس برس، لم يكشف عن هويته، إن شركة بوينغ سوف تبيع طائرتين من طراز ” 747-8 أس ” إلى سلاح الجو الأمريكي.
ويتكون أسطول ” إير فورس وان ” من طائرتين، واحدة لاستخدام الرئيس وأخرى احتياطية.
وكانت شركة الطيران الروسية ” ترانس إيرو ” قد طلبت الطائرتين فى بداية عام 2013 إلا أنها أفلست عام 2015.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9670 ] نشر منذ 7 دقائق

ههه حلوه اكيد ان الصناعه الروسيه عاجبه الامريكي

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