رجل أعمال يكرم 3 من أبناء رنية في حفل زفاف نجله - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلن رجل أعمال دعمه وتكريمه لثلاثة مواطنين في محافظة رنية؛ كانوا أعلنوا في وقت مضى عفوهم لوجه الله عن قاتلي أبنائهم.

وانتهز رجل الأعمال حسين بن منيف الملحي السبيعي، حفل زفاف أحد أبنائه، وأعلن تقديمه سيارات حديثة لأولئك العافين عن الناس تكريمًا لهم.

وأعلن ” السبيعي ” أسماء المكرَّمين الثلاثة، وهم: ” محمد الشماسي، خثيل آل محمد وسعدون إبراهيم ” .

وحظيت تلك البادرة بحفاوة وترحيب كبير، وسط الإشادة بذلك، خاصة أن صاحب المبادرة له مواقف مجتمعية وإنسانية مع الكثير من الفقراء والأيتام.

وكان ” السبيعي ” قدم للمكرمين دعوة لحضور زفاف أحد أبنائه، واستغل هذه المناسبة لإعلان تكريمهم نظير مواقفهم المشرفة.