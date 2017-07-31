وزيرا الخارجية الإيطالي والفرنسي يبحثان هاتفيا الوضع الليبي - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، إنه بحث خلال مكالمة هاتفية، اليوم الإثنين، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الوضع الليبي، مشيرا إلى أهمية أن يعقب اتفاق باريس- لقاء السراج وحفتر برعاية الرئاسة الفرنسية- وقائع وأحداث ملموسة، تقاس من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومن طرف الشعب الليبي نفسه.

وأضاف ألفانو، في تصريح نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، إنه شرح لنظيره الفرنسي استجابة إيطاليا لطلب ليبيا والخاص بالحصول على مزيد من الدعم للبحرية الليبية العاملة في مجال مكافحة تهريب المهاجرين.

وأشار إلى أهمية التعامل بتوازن وحذر بشأن قضية ” النقاط الساخنة ” ، خاصة بالالتفات إلى دور مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، والتي نعتزم مواصلة دعمها.