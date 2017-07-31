شرطة " أحد " تلقي القبض على قاتل العشريني بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

القت شرطة أحد بالمدينة المنورة القبض على مواطن يبلغ من العمر 19 عاماً اعترف بطعن شاب في نفس عمره بسكين إثر مشاجرة بينهما.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني أنه تلقى مركز شرطة أحد اليوم الأثنين بلاغاً من مستشفى الأنصار بقدوم مواطن ” 19 عاماً ” إثر تعرضه لعدة طعنات بسكين بسبب مشاجرة مع آخر وتم اسعافه قبل أن يفارق الحياة.

وأضاف وباشرالمختصون من الأدلة الجنائية والطب الشرعي والبحث الجنائي وعضو النيابة العامة موقع الجريمة للمعاينة.

وأكمل وبسماع أقوال الشهود والتعرف على المتهم وإلقاء القبض عليه في حينه، واعترف بما نسب إليه وتم استكمال الإجراءات تمهيداً لإحالتها للجهات المعنية .