مساعٍ أمريكية لجمع الأطراف اليمنية على طاولة حوار - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

كشف مسؤول في الحكومة اليمنية عزم المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، القيام بجولة اتصالات جديدة الأسبوع الجاري، يبدأها من الرياض للالتقاء بأطراف الأزمة اليمنية ومن ثم الانتقال إلى صنعاء.

وفي هذا الصدد قال السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، خلال مؤتمر صحافي عقده في جدة، إن بلاده ستقوم خلال الأسابيع القادمة بدور فعال لقيادة عملية إعادة جمع أطراف الصراع اليمني على طاولة الحوار، تحت مظلة الأمم المتحدة.

و أكد ” تولر” أيضاً أن الحوثيين لا يزالون يمثلون معضلة في التوصل إلى حل سياسي، وشدد على ضرورة تسليم سلاح الميليشيات للدولة اليمنية كخطوة أولى للتوصل إلى اتفاق سياسي.