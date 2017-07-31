 مساعٍ أمريكية لجمع الأطراف اليمنية على طاولة حوار - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 31

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. مساعٍ أمريكية لجمع الأطراف اليمنية على طاولة حوار

مساعٍ أمريكية لجمع الأطراف اليمنية على طاولة حوار

مساعٍ أمريكية لجمع الأطراف اليمنية على طاولة حوار
فهمي محمد(صدى):

كشف مسؤول في الحكومة اليمنية عزم المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، القيام بجولة اتصالات جديدة الأسبوع الجاري، يبدأها من الرياض للالتقاء بأطراف الأزمة اليمنية ومن ثم الانتقال إلى صنعاء.

وفي هذا الصدد قال السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، خلال مؤتمر صحافي عقده في جدة، إن بلاده ستقوم خلال الأسابيع القادمة بدور فعال لقيادة عملية إعادة جمع أطراف الصراع اليمني على طاولة الحوار، تحت مظلة الأمم المتحدة.

و أكد ” تولر” أيضاً أن الحوثيين لا يزالون يمثلون معضلة في التوصل إلى حل سياسي، وشدد على ضرورة تسليم سلاح الميليشيات للدولة اليمنية كخطوة أولى للتوصل إلى اتفاق سياسي.


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين

امريكا ما تجمع احد على خير ابدا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *