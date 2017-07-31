المواصفات والجودة تقدم نصائح يجب اتباعها قبل شراء ملابس الإحرام - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بعض النصائح والإرشادات الواجب اتباعها قبل شراء ملابس الإحرام للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام.

وأوضحت الهيئة، مواصفات الإحرام الأكثر سلامة، مؤكدة ضرورة التأكد من خلو الإحرام من العيوب التصنيعية قبل شرائه، وأن يكون خاليا من الأوساخ والبقع التي تؤثر على بياضه، وعدم احتوائه على تصاميم زخرفة تتعارض مع الآداب الإسلامية، بالإضافة إلى تناسق كثافة الوبر المكون له، وعدم وجود بطاقات مخيطة به أو ثقوب أو تمزق.

وأشارت إلى أن الإحرام المطابق لمواصفات السلامة، لابد أن تكون خيوطه قطنية بمعدل 99%، وألا يزيد امتصاصه للماء على 15 ثانية، وأن يكون مقاوماً للمؤثرات الخارجية مثل الحرارة والغسيل، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون مكونات تصنيعه مطابقة للبيانات المسجلة عليه.