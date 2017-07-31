المواصفات والجودة تقدم نصائح يجب اتباعها قبل شراء ملابس الإحرام - صحيفة صدى الالكترونية

المواصفات والجودة تقدم نصائح يجب اتباعها قبل شراء ملابس الإحرام
قدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بعض النصائح والإرشادات الواجب اتباعها قبل شراء ملابس الإحرام للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام.
وأوضحت الهيئة، مواصفات الإحرام الأكثر سلامة، مؤكدة ضرورة التأكد من خلو الإحرام من العيوب التصنيعية قبل شرائه، وأن يكون خاليا من الأوساخ والبقع التي تؤثر على بياضه، وعدم احتوائه على تصاميم زخرفة تتعارض مع الآداب الإسلامية، بالإضافة إلى تناسق كثافة الوبر المكون له، وعدم وجود بطاقات مخيطة به أو ثقوب أو تمزق.
وأشارت إلى أن الإحرام المطابق لمواصفات السلامة، لابد أن تكون خيوطه قطنية بمعدل 99%، وألا يزيد امتصاصه للماء على 15 ثانية، وأن يكون مقاوماً للمؤثرات الخارجية مثل الحرارة والغسيل، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون مكونات تصنيعه مطابقة للبيانات المسجلة عليه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30994 ] نشر منذ 5 ساعات
بارك الله فيكم ,, شكراً على النصايح ,,
رعد[ عدد التعليقات: 707 ] نشر منذ 5 ساعات
اكثر مايشترى الناس الاحرامات من المحلات التي بجوار المواقيت -ويبيعها الهنود والبنقاله بعد ماشترونها من محلات الجمله بارخص الاثمان -وتباع رخيصه -ولاتحتوي على اي نسبه من القطن -وبعضها خفيف مثل العمامه-وقد تنفع للعمره مره واحده في ايام البراد-لكن لاتنفع للحج في الحر ولعدة ايام-اما من يبحث عنها في بعض المحلات ذات الجوده يجد القطن والراحه والمواصفات التي تنفع للحج-اسال الله ان يتقبل من الجميع-