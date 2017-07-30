مواطن يغير اسم ولده من " تميم " إلى " سلمان " - صحيفة صدى الالكترونية

مواطن يغير اسم ولده من ” تميم ” إلى ” سلمان “
قرر المواطن عبد المحسن بن فراج القرني من سكان محافظة بلقرن تغيير اسم ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى ” سلمان ” تيمناً بالملك سلمان حفظه الله بعد أن كان اسمه ” تميم ” على اسم أمير دولة قطر.
ولكن بعد الأحداث مؤخراً بين حكومة قطر والمملكة قرر تغيير اسم ابنه إلى ” سلمان ” فخراً وولاءً لحكومتنا الرشيدة وتأييداً لمواقفها النبيلة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله حيث انتهى اليوم من تسجيله رسمياً في أحوال بلقرن باسم ” سلمان “.
وفي واقعة سابقة نشرتها صدى طالب مواطن آخر من سكان منطقة عسير يدعى ” عبدالله ناصر القحطاني ” إدارة الأحوال المدنية بالإسراع في تغيير اسم ابنه البالغ من العمر عامين من تميم إلى سلمان.
بالفيديو.. مواطن يغير اسم ابنه من تميم إلى سلمان دعما لقطع العلاقات مع قطر
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18024 ] نشر منذ 4 ساعات
بكرة النهار يتصالحون
ويرجع يسميه حمد بعد
مو تميم😂😂😂😂😂😂😂
القرشي[ عدد التعليقات: 1747 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههه .
الله يسعدلي جوك يا [email protected]@قآآآآهرهم لك وحشة والله ياغالي .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18024 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يسلمك اخوي القرشي😘
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 3 ساعات
غيرت اسمه ولا خليته ماهو مغير في القضيه شي
بعدين اسم تميم مو خاص بحاكم قطر
ياكثر الي اسمهم تميم عندنا..
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5212 ] نشر منذ 3 ساعات
كفو والله ✌🏻✌🏻
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15836 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدلله والشكر. الاسم مو حكر والى ما كان احد سمى بالرسل والانبياء وهم صفوة ما باقي الناس.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15836 ] نشر منذ 3 ساعات
عندنا واحد كان مسمي ولده على واحد من القرابه. ومات وبعد مده صار بينهم قتال. وغيروا اسم الولد على اسم ابوه
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18024 ] نشر منذ 3 ساعات
حن نحب وطنا المملكة العربيةالسعودية
ونحب حكامنا وولاة أمرنا
الله يحفظهم ويخليهم لنا دوووووم ذخر
وتحمل قلوبنا من الولاء يمكن مالا تحمله الجبال
لكن أروح اغير اسم ولدي ولابنتي وياناس شوفوني
وانا وانا؟؟!!
ومع الخيل ي شقراء
محد جاب شي جديد ولا احد سوى مبادرة من راسه هو
معهم معهم عليهم عليهم🤔
طحيش[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 3 ساعات
وش دخل الاسم بالموضوع
يعني لو واحد اسمه عمر يروح يغيره مثلاً عشان
ابو جهل اسمه عمر
طيب فيه صحابي اسمه تميم
ماادري الناس كيف تفكر
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18024 ] نشر منذ 3 ساعات
أي شي نسويه يشوفونه القطريين ويسوون مثله
وهذا كله مايبشر بخير فقط تأجيج للفتنه
الشعب القطري مدرك وواعي
لخطورة الموقف وهم ضد افعال تميم وعائلتة
واغلب القطريين الأن خارج قطر
وينتقدون سياسة تميم وابوه