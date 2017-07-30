مواطن يغير اسم ولده من " تميم " إلى " سلمان " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

قرر المواطن عبد المحسن بن فراج القرني من سكان محافظة بلقرن تغيير اسم ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات إلى ” سلمان ” تيمناً بالملك سلمان حفظه الله بعد أن كان اسمه ” تميم ” على اسم أمير دولة قطر.

ولكن بعد الأحداث مؤخراً بين حكومة قطر والمملكة قرر تغيير اسم ابنه إلى ” سلمان ” فخراً وولاءً لحكومتنا الرشيدة وتأييداً لمواقفها النبيلة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله حيث انتهى اليوم من تسجيله رسمياً في أحوال بلقرن باسم ” سلمان “.

وفي واقعة سابقة نشرتها صدى طالب مواطن آخر من سكان منطقة عسير يدعى ” عبدالله ناصر القحطاني ” إدارة الأحوال المدنية بالإسراع في تغيير اسم ابنه البالغ من العمر عامين من تميم إلى سلمان.

⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مواطن يغير اسم ابنه من تميم إلى سلمان دعما لقطع العلاقات مع قطر