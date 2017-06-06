⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. مواطن يغير اسم ابنه من تميم إلى سلمان دعما لقطع العلاقات مع قطر - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

انتشر مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، لموطن من سكان منطقة عسير يدعي «عبدالله ناصر القحطاني» يطالب إدارة الأحوال المدنية بالإسراع في تغيير اسم ابنه البالغ من العمر عامين من تميم إلى سلمان.

وأوضح القحطاني أن تغيير الاسم يأتي تعبيرا عن حبه لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، ودعما لقرار المملكة قطع العلاقات مع دولة قطر.