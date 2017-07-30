" العمل " تمدد فترة تحديث بيانات التقارير الطبية لذوي الإعاقة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن تمديد فترة تحديث بيانات التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة حتى 30 من شهر محرم المقبل، حيث كان من المقرر أن تنتهي فترة تحديث البيانات للأشخاص الذين لم يحدثوا تقاريرهم الطبية، بنهاية شهر شوال الماضي.

وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الحجاب بن أحمد الحازمي، أن الوزارة مددت فترة التحديث لمنح الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة بإصدار التقارير الطبية اللازمة لحالاتهم من أجل تحديث بياناتهم، تفاديًا لإيقاف الصرف عنهم.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تشمل البيانات الشخصية ورقم حساب الآيبان البنكي انتهت بتاريخ 29 شوال الماضي بعد تمديدها لثلاثة أشهر، وعليه سيتم إيقاف الإعانة المالية للأشخاص الذين لم يحدثوا بياناتهم المطلوبة خلال المرحلة الأولى, مفيدًا أن الوزارة ستستأنف الإعانة المالية آليا فور تحديث المستفيدين لبياناتهم الشخصية ورقم حساب الآيبان البنكي على البوابة الإلكترونية المتوفرة على الرابط : eservices.mlsd.gov.sa، أو عبر زيارتهم لوحدات الخدمة المساندة.

ولفت الحازمي، إلى أن الوزارة أرسلت رسائل نصية لجميع هواتف المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم الشخصية والبنكية وتقاريرهم الطبية، لإبلاغهم بضرورة سرعة تحديث بياناتهم، تجنبًا لإيقاف صرف الإعانة المالية عنهم.

وتهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال تلك الخطوة، إلى التأكد من الوضع الصحي لذوي الإعاقة والخدمات التي تقدم لهم وفق نوع الإعاقة، لتحديد الدعم المناسب المقدم لهم من الوزارة، وكذلك تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة.