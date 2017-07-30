مدني أبها يسيطر على حريقا أشعله مجهولون في منطقة جبلية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

سيطر مدني أبها، أمس السبت، حريق شب في شجيرات وأعشاب وحشائش في منطقة جبلية بالقرب من قرية آل صدامس بمركز طبب شمال غرب أبها.

وأوضحت مصادر أن مدني أبها تلقى بلاغا عن وقوع حريق في منطقة جبلية بالقرب من قرية آل صدامي بمركز طبب شمال غرب أبها في شجيرات وأعشاب وحشائش بمساحة تقدر 70 ×30م، وعلى الفور قامت فرق الإطفاء باحتواء وإخماد الحريق فيما لم يصاحبه أي إصابات أو إشكاليات ولله الحمد ويعود سبب الحريق إلى عبث مجهولين تواجدوا بالموقع الجبلي، مما أدى إلى انتشارها وفي مواقع متفرقة.