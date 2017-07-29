الإنذار المبكر يحذر7مناطق من موجة غبار وأمطار رعدية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، اليوم السبت، من رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية ممطرة وغبار تشمل 7 مناطق.

وتم التنبيه بمنطقة الشرقية ” حفر الباطن والقيصومة ” ، ومنطقتَي الرياض ونجران؛ حيث حالة رياح نشطة وأتربة مُثارة تبدا الواحدة ظهر اليوم وتنتهي التاسعة مساءً مع نشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وفي مكة المكرمة ” الطائف ” ، ينبه ” الإنذار المبكر ” إلى حالة رياح نشطة وسحب رعديّة تبدا الواحدة ظهر اليوم وتنتهي التاسعة مساءً مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعديّة مُمطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.

وعن عسير والباحة، حذر ” الإنذار المبكر ” من حالة سحب رعدية تبدأ الواحدة ظهر اليوم وتنتهي التاسعة مساءً مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعديّة مُمطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.

وفي المدينة المنورة، حالة رياح نشطة وسحب رعدية تبدأ 2 ظهراً وتتواصل إلى 10 مساء اليوم مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع؛ قد تتخللها سحب رعدية مُمطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار.