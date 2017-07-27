عربة ميك آب متنقلة لتزيين النساء في شوارع الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أقدمت فتاة على إطلاق عربة متنقلة لـ ” ميك آب ” ، على غرار عربات “ الترك فود ” لتختصر وقت النساء، وتقدم منتجات الميك آب والتجميل والعناية بالبشرة بطريقة ميسرة، وطورت خدماتها بافتتاح قسم للميك آب أرتيست، مجهز بأدوات منتقاة لتزيين النساء في المناسبات والأفراح.

وتقول الفتاة إن هذه الفكرة واجهت بها عوائق كبيرة وقفت في سبيلها لسنوات، ووفرت بعض احتياجات الحياة الملحة، لتؤكد أن البحث عن عمل مناسب، أو عدم توفر مواصلات لم يعد عائقا أمام طموحات الفتاة.

وأضافت اختصرنا وقت المرأة بتقديم منتجات مستوردة للميك آب والتجميل والعناية بالبشرة المستوردة وتقديمها للمرأة في منزلها، بدلا من نزولها إلى الأسواق ” ، موضحة جاءت هذه الخطوة بعد أن كنت أمتلك كشكا صغيرا في أحد أسواق مدينة الرياض لمدة 3 أعوام. ومع تطور الفكرة، أضفت خدمة جديدة عبر قسم خاص للميك آب آرتيست داخل العربة، مجهز بكامل الأدوات المنتقاة بعناية لتزيين العميلات في المناسبات والزواجات.