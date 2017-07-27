النقل العام: توظيف 10 شباب سعوديين لقيادة قطار الحرمين السريع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف رئيس هيئة النقل العام رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح، عن البدء في توظيف الشباب السعودي للعمل في قطار الحرمين السريع، مؤكدا توظيف 10 شباب كقائدي قطار تدربوا في إسبانيا.

وأضاف الرميح، أن أبرز المجالات التي ستكون في قائمة توظيف الشباب السعودي في قطار الحرمين، هي: ” قيادة القطارات، والصيانة العامة، وصيانة الإشارات، والتحكم الميكانيكي، وخدمة العملاء “، بالإضافة إلى وظائف للسيدات في محطات القطار، وفقا لصحيفة الوطن.