غدًا.. البنوك المحلية تستعد لصرف رواتب " الأسد " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

يُنتظر أن تبدأ البنوك في إيداع رواتب موظفي الدولة، صباح غد الخميس 4 / 11 / 1438هـ بتقويم أم القرى، الموافق 27 / 7 / 2017هـ، الخامس من برج الأسد.

ووفقًا للجدولة التي نشرتها مؤسسة النقد مؤخرًا؛ يُنتظر أن تُصرف رواتب برج ” السنبلة ” القادم في الخامس من ذي الحجة المقبل، قبل حلول عيد الأضحى المبارك بـ5 أيام.

يُشار إلى أن راتب الشهر الحالي انتظره الموظفون والموظفات لمدة 40 يومًا، وهي المدة الأطول التي تفصل بين راتبين للموظفين، صادفت أيام العيد والإجازة ومناسباتها، وهي الأمور التي تسببت في زيادة المطالبات والمناشدات لإعادة النظر في آلية صرف الرواتب.