بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة روما وتوتنهام الودية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال.

وسجل أهداف روما دييجو بيروتي في الدقيقة 13، وسينجيز أوندير في الدقيقة 70، وماركو طومينيو في الدقيقة 93، بينما حملت أهداف توتنهام توقيع كل من، هاري وينكس في الدقيقة 87، وفينسينت يانسن في الدقيقة 90.

و يرفع روما بهذا الفوز رصيده لـ 4 نقاط في المركز الثاني، ضمن منافسات مجموعة أمريكا الشمالية بالكأس الدولية، خلف مانشستر يونايتد المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.