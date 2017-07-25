الأهلي يتصدر قائمة أغلى الأندية السعودية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تصدر نادي أهلي جدة قائمة أغلى الأندية السعودية، بعد أن وصلت قيمة لاعبيه السوقية إلى 29.75 مليون يورو، وفق أحدث إصدار لموقع ” ترانسفير ماركت ” المختص في أسعار عقود اللاعبين حول العالم.

ويضم دوري جميل السعودي للمحترفين 14 فريقًا، وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية لفرق المسابقة 149.18 مليون يورو.

ويشارك 443 لاعبًا في دوري جميل، منهم 82 محترفًا أجنبيًا، في حال تسجيل كل نادٍ 6 لاعبين حسب التعديلات الجديدة لاتحاد كرة القدم السعودي.

ويتصدر السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة قائمة المحترفين الأجانب الأغلى، حيث تبلغ قيمة عقده 4.7 ملايين يورو .

ويأتي الهلال حامل لقب الدوري في المرتبة الثانية في قائمة الاندية الأغلى في دوري جميل، حيث تبلغ قيمة لاعبيه السوقية 25.85 مليون يورو، ثم النصر 17.53 مليون يورو، وبعد ذلك اتحاد جدة بقيمة 13.93 مليون يورو، ثم الشباب 8.63 مليون يورو، يليه الفتح 7.75 ملايين يورو.