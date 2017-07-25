الأجهزة المنزلية تستهلك 8% من الكهرباء - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نصح مختصون في برامج ” كفاءة الطاقة ” المواطنين والمقيمين باختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة الكهربائية.

وقال المختصون أنه كلما زاد عدد النجوم في بطاقة كفاءة الطاقة التي يتم وضعها على الجهاز زادت كفاءته، وقل استهلاكه للطاقة.

وأضافوا أن الإحصاءات تُشير إلى أن الأجهزة الكهربائية في المنزل من الثلاجات والغسالات والمجمدات، وغيرها تستهلك نحو 8% من الطاقة الكهرباء في المبنى.

وأوضحوا أن أحد الأهداف الرئيسة لبطاقات كفاءة الطاقة هو وضع طريقة سهلة للمستهلك للمقارنة بين الأجهزة المنزلية فكلما زاد عدد النجوم دل ذلك على كفاءتها الأعلى في استهلاك الطاقة الكهربائية.