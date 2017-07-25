5 شروط لقبول معلمات التربية البدينة في جامعة جدة - صحيفة صدى الالكترونية

5 شروط لقبول معلمات التربية البدينة في جامعة جدة
وضعت كلية التربية بجامعة جدة 5 شروط لقبول المتقدمات بقسم التربية البدنية بالكلية، والذي فتح أبوابه حديثًا هذا العام 1438-1439هـ؛ حيث بلغ عدد المتقدمات للالتحاق بالقسم أكثر من ألفي متقدمة.
وقال عميد كلية التربية بجامعة جدة علي الجفري، إن هذه الشروط تتمثل في خلو الجسم من التشوهات، وسلامة النطق، وسلامة الحواس، والقدرة على التعلم، والوزن المثالي، وفقًا لصحيفة ” المدينة “.
وأكد الجفري أن عدد المتقدمات كبير جدًّا، والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا كبير، وهناك الكثير من التساؤلات والاستفسارات التي تصله على حسابه الشخصي أو حساب عمادة الجامعة بخصوص قسم ” التربية البدنية ” للبنات ويتم التجاوب معها والرد عليه.
وأشار إلى أن جامعة جدة تستعد لفرز المتقدمات، والبدء في القسم على قدمٍ وساق، وذلك بعد اختيار من تطبق عليهن الشروط من المتقدمات، مؤكدًا أن قسم التربية البدنية يتطلب عدة اشتراطات أساسية للقبول بخلاف الأقسام الأخرى، خاصة أن قسم الرياضة تحديدًا لا بد أن تتوفر فيه القدوة للتعلم.
ونبّه إلى أن من الضروري أن تكون المعلمة قدوة للطالبات من حيث الهيكل الجسمي والوزن المثالي المعتمد على تناسب الطول والوزن حتى يكون هناك تقبل للتعليم ومصداقية.
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9575 ] نشر منذ 3 ساعات
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امل الطيار[ عدد التعليقات: 9575 ] نشر منذ 3 ساعات
اقول البنات ماينفع فيهن شي
انا اشوفهن في الجامعه قسم بالله الوحده بنت ولكن جسمها وهيئتها وبطنها كان وحده متزوجه ومخلفه درزن عيال
البلا فيهن وفي نمط حياتهن وأكلهن
مافيه تنظيم مااشتهت راحت كلته
والرياضه لو تمشي كيلو طاحت ع الارض من هالشحوم الي عليها
بلا رياضه بلا هم اشكال ماتساعد اصلا
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8646 ] نشر منذ 3 ساعات
يعني شكلك اللي يساعد 😅😅😅
خلي الاستنقاص من خلق الله ..
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 732 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعينهن على الطقطقة اذا تعينن اقل شي يقال لهن المادة مالها داعي زي قلتها مافيها نجاح ولارسوب انصح أي وحدة انها تقدم على تخصص يفيدها صدقوني رايح يندمن على هذا التخصص
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9575 ] نشر منذ 3 ساعات
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امل الطيار[ عدد التعليقات: 9575 ] نشر منذ 3 ساعات
اقترح يضيفون لهن مادة التغذيه
اولى من الرياضه
يعني خففوا اوزانهن بالاول
وبعدين علموهن الرياضه 🤗
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3819 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفق بناتنا 🇸🇦
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9575 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتمنى قبول اقتراحي 😊👍
برق[ عدد التعليقات: 10309 ] نشر منذ 2 ساعتين
امل
ماعليش بسالك سؤال
هل تتوقعين ان حصّه او حصتين بالأسبوع مدة كل حصه ٤٥ دقيقه
بتعمل فائده للجسم ؟؟؟
اكيد بتقولين لا “” اذا قلتي لا ، فإعلمي ان الرؤيا ابعد
بعدين انتي اهتمي بجسمك وحافظي عليه وانحاشي عن الرز والدسومات
والكربوهيدرات والشحوميات والسكريات والمعجنات وركزي على الورقيات
والخضروات
خليك انسانه مثل الجربوع ماتاكل الا ورق اخضر
امل الطيار[ عدد التعليقات: 9575 ] نشر منذ 1 ساعة
المشي ٣٠ دقيقه يحرق ٣٠٠ الى ٥٠٠ سعره تبعا للمشي (بطيئ او هروله)
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.والرياضه اكثر حرقا من المشي اللي يكون تركيزه فقط على الارجل
بينما البطن واليدين لهما النصيب الاضعف من السعرات المحروقه اثناء المشي فقط
.فاتوقع ان ٤٥ دقيقه يومين بالاسبوع رياضه شامله كل اجزاء الجسم مع حميه ستفي بالغرض 😊
برق[ عدد التعليقات: 10309 ] نشر منذ 47 دقيقة
لاااا اله الا الله
يابنت انتي من وين تجيبين العلوم هذي 😳😳😳 فيك ثقافة منقطعة
النظير 🤔🤔🤔🤔
اذا كان كلامك صحيح فانتي فلته 😘 ومعنى فلته يعني حاجه ماحصلتش