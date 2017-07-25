5 شروط لقبول معلمات التربية البدينة في جامعة جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وضعت كلية التربية بجامعة جدة 5 شروط لقبول المتقدمات بقسم التربية البدنية بالكلية، والذي فتح أبوابه حديثًا هذا العام 1438-1439هـ؛ حيث بلغ عدد المتقدمات للالتحاق بالقسم أكثر من ألفي متقدمة.

وقال عميد كلية التربية بجامعة جدة علي الجفري، إن هذه الشروط تتمثل في خلو الجسم من التشوهات، وسلامة النطق، وسلامة الحواس، والقدرة على التعلم، والوزن المثالي، وفقًا لصحيفة ” المدينة “.

وأكد الجفري أن عدد المتقدمات كبير جدًّا، والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا كبير، وهناك الكثير من التساؤلات والاستفسارات التي تصله على حسابه الشخصي أو حساب عمادة الجامعة بخصوص قسم ” التربية البدنية ” للبنات ويتم التجاوب معها والرد عليه.

وأشار إلى أن جامعة جدة تستعد لفرز المتقدمات، والبدء في القسم على قدمٍ وساق، وذلك بعد اختيار من تطبق عليهن الشروط من المتقدمات، مؤكدًا أن قسم التربية البدنية يتطلب عدة اشتراطات أساسية للقبول بخلاف الأقسام الأخرى، خاصة أن قسم الرياضة تحديدًا لا بد أن تتوفر فيه القدوة للتعلم.

ونبّه إلى أن من الضروري أن تكون المعلمة قدوة للطالبات من حيث الهيكل الجسمي والوزن المثالي المعتمد على تناسب الطول والوزن حتى يكون هناك تقبل للتعليم ومصداقية.