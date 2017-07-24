سكاي نيوز تعرض فيلما وثائقيا يكشف علاقة قطر بمنفذ هجوم 11 سبتمبر - صحيفة صدى الالكترونية

سكاي نيوز تعرض فيلما وثائقيا يكشف علاقة قطر بمنفذ هجوم 11 سبتمبر
أعلنت قناة ” سكاي نيوز عربية ” عن ملامح الفيلم الوثائقي المقرر عرضه الأربعاء بعنوان ” قطر.. الطريق إلى مانهاتن ” ، تسلّط من خلاله الضوء على العلاقة المزعومة التي جمعت قطر بالعقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، خالد شيخ محمد.
ويكشف الفيلم الوثائقي، الذي يعرض في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، ما قدمته قطر لمدبر أكبر هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة، بداية من احتضانه لسنوات، ثم توفير الحماية له، وليس انتهاء بتزويده بكل المتطلبات المادية لضمان تحقيق أهدافه ومخططاته الإرهابية.
ويشير الوثائقي إلى ما يتردد بشأن تعاطف عبدالله بن خالد آل ثاني مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن والجماعات الإرهابية.
ويستعرض ” قطر.. الطريق إلى مانهاتن ” محاولة أجهزة الأمن الأميركية اعتقال خالد شيخ محمد في الدوحة عام 1996، وما يشاع عن تدخل وزير الداخلية القطري الأسبق لتهريبه بنجاح إلى خارج الدوحة، ومنع أجهزة الاستخبارات الأمريكية من اعتقاله، ما مكنه من مواصلة العمل على خططه الإرهابية، وتنفيذ هجمات سبتمبر2001.
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alfahd42[ عدد التعليقات: 8911 ] نشر منذ 2 ساعتين
اما عاد وش بقى
abdul[ عدد التعليقات: 484 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا والامركان علي ابن عمي.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30357 ] نشر منذ 1 ساعة
كل خينه عليها من الله بينه ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 54 دقيقة
تميموة قل لموزة تدعيلك
alfahd42[ عدد التعليقات: 8911 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله اعلم
الواقع[ عدد التعليقات: 4801 ] نشر منذ 46 دقيقة
هنا يبداء دور السياسيين ووزارة الخارجية والسفارات لنشر الأدلة الدامغة ضد حكومة قطر الإرهابية وزيادة إقناع الرأي الدولي والشعوب وعدم وصفهم بالشيوخ او الاشقاء افضل وصف لهم الارهابي وحليف بن لادن وراعي المليشيات
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يلعن الكفره يوم ان كان ابن لادن حي قالوا انه المجرم والآن قطر الكفره يريدوا الانقضاض على المسلمين عندما تسنح الفرصه المناسبه والمسلمين مشغولين بقضية القضايا القضيه الام الا وهي الإرهاب