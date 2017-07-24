سكاي نيوز تعرض فيلما وثائقيا يكشف علاقة قطر بمنفذ هجوم 11 سبتمبر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أعلنت قناة ” سكاي نيوز عربية ” عن ملامح الفيلم الوثائقي المقرر عرضه الأربعاء بعنوان ” قطر.. الطريق إلى مانهاتن ” ، تسلّط من خلاله الضوء على العلاقة المزعومة التي جمعت قطر بالعقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، خالد شيخ محمد.

ويكشف الفيلم الوثائقي، الذي يعرض في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، ما قدمته قطر لمدبر أكبر هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة، بداية من احتضانه لسنوات، ثم توفير الحماية له، وليس انتهاء بتزويده بكل المتطلبات المادية لضمان تحقيق أهدافه ومخططاته الإرهابية.

ويشير الوثائقي إلى ما يتردد بشأن تعاطف عبدالله بن خالد آل ثاني مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن والجماعات الإرهابية.

ويستعرض ” قطر.. الطريق إلى مانهاتن ” محاولة أجهزة الأمن الأميركية اعتقال خالد شيخ محمد في الدوحة عام 1996، وما يشاع عن تدخل وزير الداخلية القطري الأسبق لتهريبه بنجاح إلى خارج الدوحة، ومنع أجهزة الاستخبارات الأمريكية من اعتقاله، ما مكنه من مواصلة العمل على خططه الإرهابية، وتنفيذ هجمات سبتمبر2001.

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