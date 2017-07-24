 علا الفارس تٌثير ضجة بصورتها مع شقيقيها الوسيمين - صحيفة صدى الالكترونية

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علا الفارس تٌثير ضجة بصورتها مع شقيقيها الوسيمين

علا الفارس تٌثير ضجة بصورتها مع شقيقيها الوسيمين
عمان(صدى):

أثارت الاعلامية الاردنية علا الفارس ضجة كبيرة على “انستغرام” بعد نشرها صورة جديدة مع شقيقيها الوسيمين.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة التي عكست أجواء المحبة والانسجام الأخوي بينهم وعبروا عن اعجابهم الكبير بشقيقيها ودهشتهم من الشبه الكبير بينها وبين شقيقها الذي بدا كأنه توأمها.

يذكر ان لدى علا 7 أشقاء وتحرص من فترة الى أخرى على نشر صورها معهم وتعبر من خلالهم عن محبتها لهم وتصفهم دائماً بالجنود المجهولين.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 19 دقيقة

مزززز حلوين تايم

[ عدد التعليقات: 8615 ] نشر منذ 15 دقيقة

اللي عاليمين 🙁🙁

[ عدد التعليقات: 8766 ] نشر منذ 7 دقائق

وجيه عليها غبره

[ عدد التعليقات: 8766 ] نشر منذ 6 دقائق

وينهم ووين الزين

[ عدد التعليقات: 11624 ] نشر منذ 6 دقائق

اتصور اللي في الو سط احلاهم

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