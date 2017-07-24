علا الفارس تٌثير ضجة بصورتها مع شقيقيها الوسيمين - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

أثارت الاعلامية الاردنية علا الفارس ضجة كبيرة على “انستغرام” بعد نشرها صورة جديدة مع شقيقيها الوسيمين.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة التي عكست أجواء المحبة والانسجام الأخوي بينهم وعبروا عن اعجابهم الكبير بشقيقيها ودهشتهم من الشبه الكبير بينها وبين شقيقها الذي بدا كأنه توأمها.

يذكر ان لدى علا 7 أشقاء وتحرص من فترة الى أخرى على نشر صورها معهم وتعبر من خلالهم عن محبتها لهم وتصفهم دائماً بالجنود المجهولين.